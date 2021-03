Flaica club Campania: nessuna risposta per i vaccini agli operatori turistici. “Si rischia di perdere un altro anno”

Flaica club Campania: per le guide turistiche e accompagnatori ancora nessuna risposta. Senza intervento veloce si perde un altro anno di lavoro.

Ancora purtroppo nessuna risposta ai quesiti. La situazione delle guide turistiche e degli accompagnatori ancora non decolla. Niente vaccinazione, niente percorso agevolato, niente futuro, si va sempre più veloci nella direzione si proseguire con un nuovo anno senza lavoro.

Su questo argomento la FLAICA CUB Campania per voce della sua responsabile del settore Giulia Riva chiarisce che “Nonostante le nostre richieste sull’argomento, siamo ancora senza nessuna risposta, tutto continua in silenzio, come si no ci fosse il problema delle guide turistiche e degli accompagnatori”.

Il Segretario Nazionale FLAICA CUB Marcelo Amendola aggiunge sull’argomento il suo parere critico “Sono solo alcuni i territori a vocazione turistica che si stanno adoperando per la risoluzione di questo problema. Questa non può essere la soluzione, non è che se risolve con l’interesse di un comune soltanto, serve un lavoro coordinato e congiunto da tutti gli attori in campo, che vada nella direzione di consentire che quest’anno sia quello della ripartenza, altrimenti il danno sarebbe irreparabile per i lavoratori e par il territorio”.