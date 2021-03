Fiume Sarno, la Senatrice Angrisani: “Oltre al rischio idraulico, vi è anche un serio pericolo ambientale”

Degrado ambientale e rifiuti in uno dei canali del fiume Sarno, la Senatrice Angrisani scrive al Noe, al Ministero della Transizione Ecologica e agli altri enti territorialmente competenti.

Questa mattina la Senatrice Luisa Angrisani ha provveduto a protocollare una segnalazione sullo scempio ambientale presente nel canale controfosso destro, esattamente in via Lo Porto, zona tra i comuni di Scafati e San Marzano sul Sarno. Un tappo di rifiuti, formato da quintali di macro inquinanti, staziona da settimane senza alcun intervento da parte degli organi preposti e competenti. Da qui è partita la denuncia per richiedere un intervento urgente.

Di seguito la nota della Senatrice Luisa Angrisani: