Fiocco azzurro a Praiano , è nato Benedetto . Una gioia da Criscito’s

Fiocco azzurro a Praiano in Costiera amalfitana , è nato Benedetto il figlio di Claudio Criscuolo ed Anna Tagliaferro, titolari della nota pizzeria Criscito’s scuola di Tramonti, eccezionale passione e dedizione per la materia prima, ottimi dolci, e tanta simpatia e resilienza.

Una gioia per i titolari dopo tante traversie , non solo per la pandemia del Covid che li ha costretti alla chiusura, motivo per cui noi di Positanonews ne siamo ancora più felici.

Benedetto ha emesso il primo vagito alle 9.53 di lunedì 15 marzo alla clinica Sanatrix di Napoli, pesa 3,420Kg e sta bene così come la mamma Anna.

La nascita del piccolo Benedetto è stata salutata con affetto e commozioni dai nonni materni Gerarda Caso e Alfonso Tagliafierro e da quelli paterni Carmelina Buonocore e Gaetano Criscuolo.

Ad abbracciare Benedetto , anche i cari cugini Gaetano, Giovanna e Greta. Capelli rossi, ovviamente, l’unico rosso che ci può piacere in questo momento

Vi aspettiamo a braccia aperte appena riaprirete un augurio di cuore da tutti noi .