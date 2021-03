Festival di Sanremo, i Maneskin: “Un’opportunità per farci conoscere”

Continua il Festival di Sanremo e tra i cantanti in gara stanno riscuotendo molto successo i Maneskin, che risultano al terzo posto nella classifica Spotify. Il gruppo commenta all’Agi la sua partecipazione al Festival della canzone italiana sottolineando come per loro la classifica finale non sia poi così importante: «Siamo venuti qui per esibirci, per portare la nostra musica. La classifica è alquanto relativa, anche il nostro passato ci insegna che vincere è abbastanza relativo, a noi interessa quello che sta succedendo all’esterno. Noi in realtà speriamo semplicemente di far vedere da un pubblico più ampio che magari prima non ci conosceva quello che siamo e qual è il nostro percorso. Noi abbiamo scelto questo singolo per fare un po’ da apripista all’album, lì c’è tutto il racconto ovviamente più dettagliato. Ce l’hanno detto in tanti che è un palco che ha fatto cadere molte persone, questa cosa inizialmente ci aveva preoccupati, ma poi per fortuna ci stiamo approcciando bene, siamo solo contenti di suonare lì. Noi chiudiamo gli occhi e facciamo finta di essere in sala prove. Per noi questo Festival rappresenta un’opportunità della quale siamo molto, molto, molto grati”.

Intanto cresce l’attesa tra i fan per il loro nuovo album che uscirà il prossimo 19 marzo e che conterrò anche il brano sanremese “Vent’anni”.