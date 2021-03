Festa della donna: il coraggio delle donne fondatrici della prima squadra di pallavolo femminile della Folgore Massa & Friends

La Folgore Massa attraverso un post sui social, ha ricordato, nel giorno della festa delle donne, il coraggio di un gruppo di ragazze, negli anni ’70, in un mondo prevalentemente ancora maschilista, di fondare la prima squadra femminile del club! Di seguito il post della società biancoverde: “Nella giornata della donna non potevano esserci foto più emozionanti di queste da pubblicare. Avere una STORIA così grande alle nostre spalle ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio”. La storia proposta dalla Folgore Massa è stata raccontata da Agat Massa Lubrense: “In occasione della festa della donna, vogliamo raccontarvi la storia di un gruppo di giovanissime ragazze di Massa Lubrense che, quasi 50 anni fa, con un piccolo ma grande gesto di coraggio, rivoluzionarono la storia della pallavolo del nostro comune. Seppure c’erano già stati numerosi impulsi al cambiamento circa il ruolo della donna nella società con la legge sul suffragio universale nel 1945 e la promulgazione della legge sul divorzio del 1970, negli anni ’70 a Massa Lubrense molti si scandalizzavano ancora al solo pensiero che una donna potesse mostrarsi in pubblico con dei pantaloncini corti e frequentare liberamente un ambiente quasi del tutto maschile. Eppure, nel 1973, la passione per lo sport, la voglia di emanciparsi dagli stereotipi di genere, lo spirito di amicizia e di squadra prevalsero e, quell’anno, si formó la prima squadra di pallavolo femminile della Folgore Massa & Friends. Complimenti a quelle giovani donne che, nel loro piccolo, sono esempio di determinazione e coraggio, doti che, mai come in questo momento, sono indispensabili alle nuove generazioni!”.