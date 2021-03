Festa della donna 2021: gli auguri del sindaco e del vice sindaco di Positano

Festa della donna 2021: gli auguri del sindaco di Positano Giuseppe Guida.

E’ necessario lavorare affinché non si verifichi più una disuguaglianza personale e professionale tra uomo e donna, per fare ciò è fondamentale investire in un sistema di welfare che porti parità e tutele in ogni settore.

In poco più di due mesi dall’inizio del 2021 in Italia si sono registrati già 12 episodi di femminicidio conseguenza anche di questo periodo pandemico che stiamo vivendo. Questo è il reale fenomeno da contrastare, una battaglia di civiltà che tutti noi siamo chiamati a combattere.

Anche il vicesindaco Margherita Di Gennaro ha espresso i suoi auguri.

Nel corso degli anni le donne hanno vinto molte battaglie fondamentali per la nostra emancipazione, infatti anche nella nostra piccola realtà Positanese le donne sono il cuore pulsante della società: madri, mogli, lavoratrici instancabili. In molti settori portano avanti le imprese e le attività del nostro paese, e per questo ritengo che debbano essere valorizzate, seguite ed agevolate nelle loro scelte di vita, che siano lavorative o personali. Purtroppo stiamo ancora vivendo un periodo buio causato dalla pandemia, ma sono sicura che ne usciremo presto, e più forti di prima. Oggi pomeriggio, alle ore 15:00 non perdete il concerto in streaming delle magnifiche donne del gruppo “ con Armonie&Contrasti ”, con il quale vogliamo provare a regalarvi un po’ di leggerezza e spensieratezza. Tanti auguri di vero cuore a tutte le donne.