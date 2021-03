Festa della donna 2021: gli auguri del sindaco di Positano Giuseppe Guida.

L’otto Marzo è la Giornata Internazionale delle Donne. Quando si parla di una svolta chiara verso l’uguaglianza di genere è fondamentale considerare un passaggio che dalla semplice affermazione di “quote rosa” possa giungere ad un concetto che richiama il vero significato di “merito”.

Vale a dire: passare da leggi inadeguate e paradossalmente discriminatorie ad interventi seri e concreti, che siano mirati a tutelare e supportare le donne, in ogni passaggio della loro vita. Occorre dare impulso ad una vera e consapevole rivoluzione culturale.

In poco più di due mesi dall’inizio del 2021 in Italia si sono registrati già 12 episodi di femminicidio conseguenza anche di questo periodo pandemico che stiamo vivendo. Questo è il reale fenomeno da contrastare, una battaglia di civiltà che tutti noi siamo chiamati a combattere.

E’ necessario lavorare affinché non si verifichi più una disuguaglianza personale e professionale tra uomo e donna, per fare ciò è fondamentale investire in un sistema di welfare che porti parità e tutele in ogni settore.

Auguri a tutte le donne simbolo di forza, grinta e determinazione!!!!