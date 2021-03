Festa del papà 2021: per l’uomo più importante della tua vita scegli Capri Watch!

Si avvicina la festa del papà e quale regalo migliore di un orologio targato Capri Watch? Per l’uomo più importante della tua vita punta sul classico. Capri Watch offre un’ampia gamma di orologi eleganti e sportivi. “Un orologio per ogni papà”, questo è il motto del marchio fondato da Silvio Staiano. Che un papà sia sportivo o meno, Capri Watch ha l’orologio che fa per lui. Non ti resta che scegliere!

E per evitare qualsiasi problema con il tuo regalo, Capri Watch ti offre una garanzia di 5 anni: infatti Capri Watch è forse l’unica azienda ad offrire l’esclusiva garanzia di 5 ANNI, invece dei 2 anni previsti dalla normativa europea, per gli orologi in vendita, ponendosi come azienda all’avanguardia che predilige la cura del cliente attraverso l’assistenza post-vendita. Tale garanzia, copre eventuali difetti di fabbricazione o mal funzionamenti dell’orologio.

Eleganti, raffinati, adatti a ogni momento: sono tante le caratteristiche dei magnifici prodotti di Capri Watch. I segnatempo del marchio di Silvio Staiano fanno la differenza per i loro dettagli, la qualità e la bellezza infinita. Decine di rivenditori in tutta Italia e anche nel resto del mondo, da Sorrento a Capri, da Positano a Salerno, fino a Milano e al Giappone. Capri Watch è famosa worldwide per i suoi orologi e per la sua capacità di proporre sempre innovazioni stravolgendo la concorrenza.

Con il supporto di un consolidato team di validi collaboratori, tra cui emergono Valeria che si occupa del “Customer Care” (l’assistenza post vendita è il fiore all’occhiello dell’azienda), Capri Graphic e Fabio Federico per la grafica pubblicitaria, e la sorella Alba che cura l’immagine del marchio presso i clienti rivenditori, l’imprenditore caprese è riuscito a creare un’impresa di successo, cresciuta costantemente dal 1995, fino a diventare uno status symbol e affermarsi ai vertici dell’orologeria fashion italiana.

Trovi Capri Watch in Via Camerelle, 21 – 80073 Capri o in Corso Italia, 151 – 80067 Sorrento.