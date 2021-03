Fernando Llorente: ecco cosa ho provato nell’ultimo periodo a Napoli

Intervistato dall’agenzia di stampa ‘EFE’, l’ex azzurro Fernando Llorente, ha parlato dell’ultimo periodo ai piedi del Vesuvio e le difficoltà che ha dovuto affrontare sapendo di essere in partenza. Ecco ciò che ha dichiarato: “Da quando se n’è andato Ancelotti non ho avuto più spazio e mi hanno ceduto. Volevano che me ne andassi e mi parlavano sempre molto bene dell’Udinese. Il rapporto con Gattuso è stato molto buono, mi ha trattato sempre con grande rispetto, ma gli avevano comprato i suoi giocatori, Osimhen e Petagna, e probabilmente doveva dare loro la precedenza. Quand’è arrivato Gattuso, lo scorso anno, io mi sono infortunato. Poi, quando sono tornato ad allenarmi in gruppo è scoppiata la pandemia e tutto si è fermato per tre mesi. Per un giocatore con le mie caratteristiche è stato un orrore. Passando a questa stagione, la società mi ha poi tolto il numero di maglia e mi ha fatto allenare a parte con Milik e Ounas”.