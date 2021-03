Farmacia Elifani a Meta, ecco le automisurazioni disponibili.

«Prevenire è meglio che curare», recitava un vecchio detto. Perseguire un’analisi preventiva di eventuali problematiche, infatti, fa si che esse possano essere prese per tempo prima che si sviluppino o possano essere controllate per evitare una recidiva. È vero infatti che numerose patologie sono subdole e, anche se presenti, soprattutto nelle fasi iniziali non presentano alcuni sintomo. In questo scenario, la Farmacia Elifani di Meta, in Provincia di Napoli, rende disponibili una serie di automisurazioni erogabili tutti i giorni presso i locali di Via Angelo Cosenza, 2/4.

«È possibile controllare i principali parametri ematici – si legge sul sito della Farmacia Elifani – come glicemia, colesterolo totale e l’intero profilo lipidico». In tal modo si possono ottenere «informazioni dettagliate – evidenziano i farmacisti – circa colesterolo Hdl, noto come colesterolo buono, Ldl o colesterolo cattivo, e trigliceridi». In aggiunta a ciò «è possibile misurare l’emoglobina glicosilata». Giova ricordare che «quest’ultimo esame consente di valutare a grandi linee l’andamento medio della glicemia degli ultimi tre mesi ed è per tanto un esame molto utile sia ai fini della diagnosi di diabete che al fine di valutare l’adeguatezza del controllo glicemico del paziente diabetico».

Oltre ai parametri sopra evidenziati, nella Farmacia Elifani è possibile rilevare il tempo di protrombina. In merito a questa possibilità, i farmacisti evidenziano che «la misurazione dell’Inr, o anche tempo di protrombina, risulta estremamente utile per il monitoraggio della terapia anticoagulante orale (Tao) ossia per tutte quelle persone che assumono farmaci antitrombotici come il coumadin». È possibile fruire di tutti questi servizi accedendo ai locali in Via Angelo Cosenza, 2/4, preferibilmente a stomaco vuoto, di prima mattina. Ulteriori informazioni possono essere ottenute dai farmacisti al banco o contattando il numero 0818786605.