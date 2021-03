Ex pineta sulla SS163 a Tordigliano: degrado e abbandono. Positanonews sul posto

Vico Equense-Positano. Solo ieri abbiamo parlato della vicenda che interessa l’ex pineta sulla SS163 a Tordigliano. Oggi Positanonews è sul posto per verificare lo stato: la pineta è abbandonata e degradata, sommersa da rifiuti. E’ un vero peccato perché potrebbe essere un punto strategico del nostro territorio. Aspettiamo gesti concreti, intanto i sindaci di Vico Equense e Positano si sono pronunciati a favore di un intervento.

Hanno dato tutti pronta risposta in merito alla protesta dei cittadini sullo stato dei luoghi di una piazzola della 163, una (ex) pineta. Hanno risposto dall’Anas, il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore e quello di Positano, Giuseppe Guida. Si sono sentiti per coordinarsi e far bonificare la piazzola, che si trova al km 9 lungo la Statale 163 di pertinenza del comune di Vico Equense.

“Dovevamo fare il sopralluogo questo sabato assieme al sindaco di Positano e alla protezione civile” ha dichiarato Andrea Buonocore “poi il nostro comandante dei vigili urbani è risultato positivo al Covid19 e abbiamo rinviato l’incontro. E’ nostra intenzione affidare la pulizia ad una associazione di giovani” ha affermato Buonocore.

Disponibile e fattivamente intenzionato a rimediare a questo scempio anche il sindaco di Positano, Giuseppe Guida: “Non è il nostro territorio, abbiamo scoperto che la zona è proprietà privata ma, nonostante questo, proprio perché rappresenta un brutto biglietto da visita della Costiera amalfitana, siamo intenzionati a collaborare con Vico Equense, devo dire che ci sono anche altre piazzole degradate” Anche l’Anas ha risposto con una nota “”il terreno in oggetto corrisponde ad un’area privata, situata in adiacenza alla SS163 Amalfitana.