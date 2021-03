Estate con Covid, Minori si organizza: nuova organizzazione della spiaggia. Minori si prepara a vivere un’altra estate con il Covid. Il Comune costiero ha previsto una serie di iniziative per far si che i cittadini residenti e i turisti, che si spera possano arrivare, abbiano la possibilità di usufruire della spiaggia. A tal fine è previsto lo spostamento del suggestivo mini- centro benessere, frequentato negli anni scorsi da tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dall’attuale collocazione nella parte ovest dell’arenile su una piattaforma in cemento che nel periodo estivo resta inutilizzata.

In questo modo si garantirà un tratto di spiaggia libera maggiore che, sulla scorta di quelle che con ogni probabilità saranno le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, consentirà la presenza ad un maggior numero di persone. Quello del mini- centro benessere in spiaggia è stato sin qui un progetto vincente. Ogni giorno decine di turisti e non solo hanno usufruito dei tanti servizi offerti in una location d’eccezione. Ma vista l’attuale situazione che la Costiera e il mondo intero si trovano a contrastare, s’è deciso di delocalizzare la struttura.

Il centro benessere fa parte di un ampio programma di iniziative turistiche, nell’ambito del quale sono compresi gli “Ozi Marittimi”, partito sin dal 2014, che ha riscosso particolare successo. Spostare la struttura richiederà ulteriori investimenti da parte del Comune di Minori, in particolare per le modifiche necessarie a render tutto funzionale nella nuova collocazione. Resta il fatto che il piccolo borgo della Costiera Amalfitana è tra i primi dell’intera provincia ad organizzarsi in vista di un’estate di convivenza con il Covid.