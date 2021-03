Ermal Meta: “Tra la vittoria al Festival e lo scudetto al Napoli sceglierei lo scudetto al Napoli”

Ermal Meta, noto cantautore albanese e grandissimo tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Sono tifoso del Napoli. Mi fa molta rabbia vedere la squadra così giù in classifica. Ma alcune squadre sono così, si amano e basta. A De Laurentiis consiglierei di tenere Gattuso ma anche di rinforzare un po’ la squadra, soprattutto a centrocampo. Vedere Ibra al Napoli sarebbe figo. Ma serve un centrocampo più forte, il Napoli è una squadra iconica. Lavezzi e Cavani mi hanno emozionato; un Barella lo vedrei benissimo in azzurro. Messi si nasce, Gattuso si diventa. Giocare senza tifosi è più dura rispetto a cantare senza pubblico. Mi piace il Napoli e pure il Bari, De Laurentiis è il mio presidente. A lui dico che si può dare di più. Forza Ringhio cento volte”. Poi su Maradona: “Nessuno come lui ha fatto sognare una città, una nazione, una generazione. La particella divina era finita incastonata nel suo piede sinistro probabilmente dalla nascita, ma per una sola volta, il 22 giugno del 1986, a causa di uno scossone o di un disperato bisogno, risalì verso le parti alte del corpo correndo in aiuto. Fu così che nacque la Mano de Dios”. Tra il calcio e la musica: “Tra la vittoria al Festival e lo scudetto al Napoli sceglierei lo scudetto al Napoli. Sarebbe fantastico”.