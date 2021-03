Nel match infrasettimanale Potenza-Turris, terminato 2-1, arriva per i corallini l’ennesima sconfitta che rischia di compromettere concretamente quanto di buono è stato fatto nel girone di andata. I padroni di casa hanno meritato il successo, dominando il primo tempo e poi controllando agevolmente nella ripresa, trovando la rete che ha chiuso i conti al 69’ minuto. La Turris d’altro canto non è mai stata pericolosa e adesso deve seriamente iniziare a guardarsi le spalle perché ferma ancora a 31 punti in classifica.

POTENZA 2

TURRIS 1

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Sepe; Zampa (83′ Nigro), Bucolo, Bruzzo; Di Livio (83′ Volpe); Mazzeo (83′ Conson), Baclet (50′ Salvemini). A disp.: Santopadre, Brescia, Noce, Panico, Lauro, Fontana, Cavaliere Allenatore: Gallo.

TURRIS (3-4-2-1): Abagnale; Lorenzini (46′ Loreto), Rainone, Di Nunzio; Da Dalt, Signorelli (46′ Alma), Franco (36′ Tascone), D’Ignazio (61′ Esempio); Romano, Giannone (74′ Persano); Boiciuc. A disp.: Lonoce, Ventola, Fabiano, Pitzalis, Carannante, Brandi, Lame. Allenatore: Caneo.

ARBITRO: Colombo di Como.(Gregorio-Mittica)