Emily Ratajkowski: la bellezza baciata da Positano diventa mamma

Emily Ratajkowski è diventata mamma. La modella ha pubblicato una foto in cui allatta il piccolo, svelando anche il nome del figlio. “Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sulla terra – ha scritto -. Sly è arrivato l’8 marzo 2021 nel mattino più surreale, bello e pieno d’amore della mia vita”. A scatenare la curiosità dei follower soprattutto il nome del bimbo: Sylvester Apollo. Forse un riferimento a Sylvester Stallone e Apollo Creed. Ma per alcuni sarebbe un omaggio a un’antica divinità del sole.

L’innato splendore della Ratajkowski non è nuovo a Positano. Tutta la Campania attende ogni anno la vacanza di Emily, in cui si è concede qualche giornata di relax in costiera, scatenando i seguaci italiani e positanesi che riservano uno spazio di extra lusso a quella che definisce la città verticale come “Il paradiso in terra”.

Emily Ratajkowski in costiera amalfitana