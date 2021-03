Emergenza Covid, a Minori proibite le attività in presenza di tutti i locali parrocchiali: consentite solo le liturgie. Ecco quanto ha affermato il Parroco Don Ennio Paolillo:

Considerata l’emergenza sanitaria in atto e date le indicazioni provenienti dagli organi governativi, si proibiscono le attività in presenza (riunioni di gruppi, associazioni e movimenti) in tutti i locali parrocchiali, oltre che nelle diverse Chiese ricadenti sul territorio di Minori.

Sono consentite le sole attività liturgiche.

Si pregano tutti coloro che sono in possesso delle chiavi per accedere a locali parrocchiali e Chiese ricadenti sul territorio di Minori di consegnarle al Parroco fino a nuove disposizioni.