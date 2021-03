Ellen von Unwerth, la fotografa che scoprì Claudia Schiffer e scelse Sorrento per esaltarne la bellezza.

Ellen von Unwerth la fotografa tedesca che lanciò Claudia Schiffer in un memorabile advertising compaign, datato 1989, è celebrata, in occasione dei suoi trenta anni di carriera, dal Fotografiska Tallinn, dagli esordi come modella, ai libri, le copertine, film e videoclip realizzati come regista. Ellen Von Unwerth (nella foto in basso), nata a Francoforte nel 1954, orfana e data in adozione a una comune hippy con base a Monaco di Baviera, abbandonò gli hippy, ancora giovanissima, per seguire una compagnia circense nel ruolo di assistente di un lanciatore di coltelli. Del circo Von Unwerth respira umori e poesia, atmosfere che aleggeranno per sempre nella sua interiorità creando un legame fortissimo con l’estro, la stravaganza e il senso dell’avventura. Successivamente, a Parigi, intraprenderà la carriera di modella che durerà dieci anni e da cui trarrà insegnamenti preziosi quando, nel 1986, deciderà di dedicarsi alla fotografia. La fama arriverà proprio grazie alla campagna pubblicitaria per GUESS: un servizio fotografico che lanciarà Claudia Schiffer esaltandone la somiglianza con Brigitte Bardot tramite un sapiente make up e hairstyle. Da quel momento, la carriera di Von Unwerth proseguirà ininterrottamente costellata di successi, come il primo premio che riceve, nel 1991, al Festival Internazionale della fotografia di moda. Oltre agli shooting fotografici per le più importanti riviste patinate (i suoi lavori sono pubblicati nelle edizioni internazionali di VOGUE, oltre che da Vanity Fair, I-D, The Face, Arena, VOGUE Uomo, solo per citarne alcune), realizza campagne pubblicitarie per brand quali Victoria’s Secret, Tommy Hilfiger, MAC cosmetics, Blumarine, MIU MIU. Sin da subito, la sua fotografia sottolinea un erotismo che ne percorre l’opera in toto: Ellen Von Unwerth riesce a scavare nella più intima essenza delle sue modelle, evidenziandone la femminilità allo stato puro. Le sue donne sono moderne pin up che giocano con il sesso con curiosità, passione e ironia: ogni volgarità è bandita. Risaltano l’eleganza, il glamour, lo stile, senza mai rivelarsi doti intimidenti. E se mascherine, body strizzati, frustini e vertiginosi tacchi stiletto rimandano indubbiamente al pianeta fetish, Von Unwerth lo racconta con sguardo mai morboso, bensì evidenziandone un sano erotismo, liberatorio e briosamente malizioso. A chi l’accusa di sfruttare il corpo femminile, risponde che “il suo obiettivo è creare delle belle foto interpretate da modelle perfettamente comprese nel ruolo e in completa sintonia con gli intenti dell’artista“. Intanto, varia il suo talento cimentandosi come regista in corti per il fashion world, realizza videoclip e foto destinate alle copertine degli album per una molteplicità d’interpreti e gruppi musicali, gira spot pubblicitari. A corredo dell’articolo i celebri scatti di Ellen Von Unwerth alla top model tedesca Claudia Schiffer a Marina Grande, Sorrento, in occasione del trentennale della fondazione del brand “GUESS“. a cura di Luigi De Rosa

Fonte. Fotografiska Tallinn, Ellen von Unwerth, Devotion! 30 anni di fotografia di donne; Enquire magazine 2012.