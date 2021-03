Elizabeth Olsen: tra i luoghi del cuore dell’attrice c’è la Costiera Amalfitana. Elizabeth Olsen, attrice del Marvel Cinematic Universe, tornata nei panni di Wanda Maximoff (Scarlet Witch) nella serie televisiva “WandaVision”, uscita nei mesi scorsi su Disney+, ama l’Italia. Oltre alle persone che abitano la nostra penisola, la sorella minore delle gemelle Olsen ama la cultura ed il cibo della nostra penisola.

Oltre alla Toscana, della quale adora Firenze, la sua città preferita, tra i luoghi del suo cuore c’è anche la Costiera Amalfitana.

Ed è proprio qui che ha trascorso la sua vacanza preferita in assoluto. Come ha detto a Departures, infatti, “Il mio hotel preferito in tutto il mondo è Le Sirenuse a Positano”.