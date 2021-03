Elezioni, De Luca: “Rinvio ad ottobre? Decisione grave ed irresponsabile”. Nel corso della consueta diretta Facebook settimanale, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato delle elezioni amministrative previste per quest’anno.

“Il governo ha assunto una decisione sbagliata, grave e irresponsabile spostando la data delle elezioni amministrative. È una tornata elettorale importante, milioni di cittadini saranno chiamati al voto per una tornata che prevede i ballottaggi – ha detto il governatore -. Il governo decide di spostare la data tra settembre ed ottobre. Vogliono far votare il 4 ottobre, il che significa presentare le liste il 4 settembre. Ancora una volta quelli che dovrebbero essere mesi dedicati solo all’apertura del nuovo anno scolastico, verranno una distrazione di tutti rispetto al problema della scuola. E’ una cosa di una gravità unica che è stata già fatta a settembre dello scorso anno. Io mi aspetterei che ci fosse una rivolta del mondo della scuola, invece non ho sentito neanche una voce critica. Nessun ricorso da parte di nessuno”.