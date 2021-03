Eccellenza: nel girone C le squadre costiere

Insieme a Pomigliano, Monte di Procida, San Giorgio e Scafatese 1922

Redazione – Sono stati varati i giorni del campionato di Eccellenza e le squadre costiere sono in quello C.

Undici giorni fa la Figc Campania, sul suo sito ha emesso il comunicato che erano stati varati i gironi, dopo che era arrivato dalla Figc il via libera alla ripartenza dei campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 ed i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5 per la stagione 2020-2021.

Così successivamente, poche ore dopo, si è riunito il Consiglio direttivo del C.R. Campania presieduto dal Presidente Carmine Zigarelli, nel corso del quale sono stati deliberati i gironi del Campionato di Eccellenza Maschile. Il Campionato Regionale di Eccellenza Femminile e quello di Calcio a 5 Serie C Femminile prevedono girone unico.

Partecipano a questo campionato ridotto 29 squadre, poiché quando erano stati varati i calendari ne erano 42, divise in tre giorni, poi in 13 hanno ritenuto che non ci fossero le condizioni per attuare le norme anti-Covid per i propri tesserati e collaboratori.

Tra queste il Costa d’Amalfi, mentre il Vico Equense 1958 ed il FC sant’Agnello vi prendono parte e sono state inserite nel girone C, insieme a Pomigliano, Monte di Procida, San Giorgio e Scafatese 1922.

Questi i gironi:

GIRONE A

ALBANOVA CALCIO

CALCIO FRATTESE 1928

MADDALONESE

MONDRAGONE

NUOVA NAPOLI NORD

REAL ACERRANA 1926

GIRONE B

BARANO CALCIO

ISCHIA CALCIO ARL

NAPOLI UNITED

PIANURA CALCIO 1977

REAL FORIO 2014

GIRONE C

CALCIO POMIGLIANO

FOOTBALL CLUB S.AGNELLO

MONTE DI PROCIDA CALCIO

SAN GIORGIO 1926

SCAFATESE CALCIO 1922

VICO EQUENSE 1958

GIRONE D

AUDAX CERVINARA CALCIO

ECLANESE 1932 CALCIO

LMM MONTEMILETTO

PALMESE

POLISPORTIVA DIL. LIONI

U.S. MARIGLIANESE

GIRONE E

AGROPOLI

BUCCINO VOLCEI

REAL POGGIOMARINO

U.S. FAIANO 1965

U.S.ANGRI

VIRTUS CILENTO