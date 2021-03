È scattata l’ora legale: gli effetti collaterali delle lancette spostate in avanti di un’ora. Nella notte tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo 2021, le lancette di tutti gli orologi sono state spostate in avanti, dalle 2 alle 3.

Ciò significa che avremo giornate più lunghe, tipiche della primavera e dell’estate. L’obiettivo è quello di produrre un risparmio energetico dovuto al minore utilizzo dell’illuminazione elettrica. L’ora legale non può ovviamente aumentare le ore di luce disponibili, ma solo indurre ad un maggior sfruttamento delle ore di luce che sono solitamente “sprecate” a causa delle abitudini di orario.

Per questo motivo, questa notte abbiamo dormito un’ora in meno. Il cambio d’ora, infatti, comporta anche una serie di piccoli disturbi, per lo più lievi e destinati a sparire in breve tempo. Si tratta, però, di disagi reali e comuni a moltissime persone legati al sonno. Molti esperti definiscono, infatti, il cambio d’ora come un vero e proprio jet lag, una sorta di cambio di fuso, che può portare gli stessi effetti collaterali. Non bisogna preoccuparsi, dunque, se domani, al risveglio dopo il passaggio da ora solare a ora legale, si avvertirà insonnia o stanchezza. Ciascuno ha il proprio orologio biologico, legato ai cosiddetti ritmi circadiani, ed è naturale avere delle difficoltà quando avvengono cambiamenti improvvisi come quelli introdotti dal passaggio tra ora solare e legale, ma tutto dovrebbe sparire entro qualche ora.