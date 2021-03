E’ possibile spostarsi dal proprio Comune per fare la spesa se si è in zona rossa o arancione?

Tra le tante domande che ci si ponte quando si è in zona rossa o arancione vi è sicuramente quella relativa alla possibilità o meno di spostarsi dal proprio Comune per fare la spesa. Innanzitutto bisogna sempre tener presente che è vietato uscire dal proprio Comune di residenza se non per comprovati motivi di necessità e sempre muniti di autocertificazione.

Tra le eccezioni previste è contemplata la necessità di fare la spesa in un Comune diverso dal proprio per poter acquistare beni essenziali che non siano reperibili nel proprio luogo di residenza o domicilio.

Ma bisogna comunque rispettare delle regole. Innanzitutto lo spostamento è consentito se il Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze. Ma è necessario che il Comune in cui ci si reca sia “contiguo” a quello in cui si abita.

Bisogna poi avere sempre con sé l’autocertificazione nel caso in cui si venga fermati dalle Forze dell’Ordine per un controllo, oppure compilarla sul posto.

Nel caso in cui ci si sposta dal proprio Comune per fare la spesa bisognerà indicare il luogo di partenza e quello di destinazione precisando semplicemente, alla voce “altri motivi”, che ci si sta spostando per andare a fare la spesa.

Quindi, ad esempio, da Positano sarà possibile raggiungere Piano di Sorrento per fare la spesa se sussistono tutti i presupposti appena descritti. Si ricorda, comunque, che il tempo di permanenza in un altro Comune dovrà essere limitato a quello strettamente necessario per fare la spesa.

Si ricorda che se si verrà scoperti a dichiarare il falso si rischia una sanzione che va da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 1.000 euro. Nei casi più gravi è prevista anche la denuncia per falsa attestazione che comporta gravi conseguenze penali.