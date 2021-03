Dramma a Cava de’ Tirreni, uomo di 47 anni precipita e muore

La scorsa notte– come riporta Ulisseonline – un uomo di 47 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione situata nella frazione di Santa Lucia. L’impatto con il suolo è stato violento e per lui non c’è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi immediati l’uomo non ce l’ha fatta e lascia nel dolore più assoluto sua moglie e i suoi due figli. Sofferenza e sgomento anche tra gli abitanti della frazione metelliana.

Il dramma

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente e le cause restano ancora da accertare.

Su quanto accaduto, infatti, indagano i carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza dei familiari che, in quel momento, si trovavano in casa.