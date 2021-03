Dpcm: il nuovo governo illustra le misure in diretta. Scuole chiuse in zona rossa

Il governo sta illustrando proprio adesso le misure del nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 6 marzo e varrà fino al 6 aprile, comprendendo quindi Pasqua e Pasquetta. Clicca qui per vedere la diretta. Tra le novità principali, il nodo scuole. In zona rossa chiuderanno tutte: Dad al 100%. E lo stesso vale per aree ad alto contagio, ovvero con una incidenza dei casi di almeno 250 positivi al Coronavirus per 100mila abitanti.

In conferenza stampa il ministro della Salute Roberto Speranza ha espresso preoccupazione per le varianti del Covid presenti in Italia, non solo quella inglese, ma anche quelle brasiliana e sudafricana. «La variante inglese colpisce i più giovani – ha sottolineato – per questo in area rossa le scuole di ordine e grado si applicherà la didattica a distanza al 100%. Lo stesso varrà per quelle aree con almeno 250 casi per 100 mila abitanti».

«Le misure sono il frutto del confronto e della condivisione con gli enti locali», ha detto Gelmini parlando di netta discontinuità con quanto fatto dal precedente governo. Gelmini, in proposito, ha ricordato la recente nomina del nuovo commissario all’emergenza Covid Paolo Francesco Figliuolo che ha preso il posto di Domenico Arcuri. «All’interno del decreto Sostegno – ha poi annunciato – saranno stanziati oltre 200 milioni di euro per finanziare nuovi congedi parentali» necessari per far fronte alla chiusura delle scuole.