Doppietta Mertens e il Napoli espugna l’Olimpico

Finisce 0-2 all’Olimpico il big match Roma-Napoli! Arrivano risposte positive in casa azzurra a Gattuso che ha recuperato buona parte della squadra che oggi in campo ha dimostrato quanto determinate assenze, nel corso del campionato, abbiano fatto la differenza! il Napoli domina, soprattutto nel primo tempo, una Roma priva Henrikh Mkhitaryan, Chris Smalling e Bruno Peres e che è reduce dalla partita di Europa League dello scorso giovedì. Un ancora non in formissima Mertens trova la prima rete grazie ad una splendida punizione e poi la seconda su sponda di Politano. Male per i giallorossi che, anche per un pizzico di sfortuna, non trovano il gol della bandiera perché la traversa nega questa gioia a Pellegrini. La Roma si conferma avere delle difficoltà con le big ed ora la corsa al quarto posto è ancora lunga ma, una buona notizia, è giunta anche nel pomeriggio da Torino dove i giallorossi del Benevento hanno fermato la Juve vincendo per 0-1.

Roma-Napoli, il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara (22′ st Villar), Pellegrini, Spinazzola; Pedro (22′ st Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko (22′ st Borja Mayoral). A disp.: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Fazio, Santon, Reynolds, Calafiori, Pastore. All.: Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic (41′ st Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano (28′ st Lozano), Zielinski (28′ st Elmas), L. Insigne (41′ st Bakayoko); Mertens (21′ st Osimhen). A disp.: Meret, Contini, Zedadka, Costanzo, Cioffi. All.: Gattuso.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 27′ pt Mertens (N), 34′ pt Mertens (N)

NOTE: Ammoniti: Mancini, Diawara, El Shaarawy, Villar (R); Zielinski, Ospina, Koulibaly, Osimhen (N). Recupero: 5′ st.