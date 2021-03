Dopo 4 anni di fidanzamento Jennifer Lopez lascia il compagno

La cantante 51enne Jennifer Lopez, dopo quattro anni di amore, lascia il compagno 45enne Alex Rodriguez, ex campione di baseball. La coppia aveva deciso in passato di convolare a nozze ma aveva poi rimandato il matrimonio per ben due volte anche a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Ma alla fine quel matrimonio non si celebrerà.

I motivi della rottura non sono noti ma sembra che il bell’Alex avrebbe una nuova compagna, la giovane star dei reality americani Madison LeCroy.