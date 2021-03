Domenica delle Palme a Positano. L’amministrazione: “Tradizione tanto sentita dai positanesi”

La Domenica delle Palme a Positano è un giorno di tradizione vissuto con orgoglio dagli abitanti della città verticale. E’ il giorno in cui si ricorda l’entrata di Gesù a Gerusalemme acclamato dalla folla che lo accoglie con rami di ulivo.

Per il secondo anno consecutivo purtroppo non è possibile rievocare quest’antica tradizione tanto sentita da noi positanesi, ma possiamo recarci in Chiesa per la Santa Messa e ricevere la benedizione delle nostre palme – scrive l’amministrazione comunale positanese -. Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha voluto posizionare al centro di Piazza dei Mulini un albero d’ulivo, simbolo di pace e vicinanza, un albero che possa trasmettere con i suoi rami il profondo significato di questa ricorrenza. BUONA DOMENICA DELLE PALME A VOI TUTTI.

Non possiamo scambiarci rametti d’ulivo, ma possiamo condividere un segno di pace con il sorriso degli occhi – ha commentato il sindaco di Positano, Giuseppe Guida. Manteniamo intatto il senso di appartenenza alla nostra comunità e alle nostre tradizioni!! BUONA DOMENICA DELLE PALME.