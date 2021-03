Domani sera alle 20:30 Zona Calcio su Positanonews

Domani sera alle ore 20:30 immancabile appuntamento con Zona Calcio! In onda su TV Stereo 5, canale televisivo 897 del digitale terrestre e sulla pagina facebook di Positanonews. Conduce Monia Alloggio che intervisterà Bruno Marra giornalista, editorialista e collaboratore della SSC Napoli come redattore del sito ufficiale, Gaetano Imparato giornalista della Gazzetta dello Sport, Giuseppe De Caro giornalista della RAI, Paolo Saviano ex giocatore del Napoli e del Benevento, attualmente membro del direttivo Club Benevento San Giorgio del Sannio e l’opinionista Roberto d’Ammora. Ci sarà, inoltre, “l’angolo del mental coach” a cura di Bruno Vollaro.

Zona Calcio Produttore: Pasquale Greco Regista: Mimmo Stereocinque