Domani sarà l’Earth Hour, lo storico evento del WWF: ecco quali sono i paesi della Penisola e della Costiera ad aver aderito.

Domani in tutto il pianeta sarà “L’ora della Terra” – dalle ore 20:30 alle 21:30 –

EARTH HOUR è lo storico evento mondiale del WWF per sensibilizzare i Governi e modificare le politiche sui cambiamenti climatici,

i cui impatti sono sempre più seri e preoccupanti.

Finora le azioni dei Governi a livello nazionale e globale sono state troppo lente e poco incisive, non al passo con un rischio che mette a repentaglio il Pianeta come lo conosciamo e dunque la stessa civilizzazione umana.

La grave situazione in cui l’umanità si è cacciata, producendo troppi gas serra, ha bisogno di uno sforzo globale, planetario.

Per questo, il WWF, in tutto il mondo, sabato 27 marzo, dalle ore 20:30 alle 21:30, ha chiesto di attivarsi per un gesto simbolico: spegnere le luci di un monumento, di un palazzo, di una piazza o di ogni altro luogo pubblico.

In penisola sorrentina e costiera amalfitana hanno aderito alla manifestazione il comune di Praiano, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense.

Ci auguriamo che questa sensibilità dei nostri Amministratori locali si estenda a tutti i responsabili delle azioni di Governo, da Sydney a Shanghai, da Mosca a Pechino, da Washington ad Ankara, a Buenos Aires… in tutto il pianeta!

Grazie al WWF che è una organizzazione di carattere planetario e il suo Panda è diventato simbolo di pace ecologica.

Siamo fiduciosi che è ancora possibile creare un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la Natura!!!

Claudio d’Esposito

Presidente WWF Terre del Tirreno