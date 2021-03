Disconnessione fuori l’orario di lavoro, oltre che un diritto una necessità. Basta whatsapp ed emali . Quante volte è capitato? Sono le 20 di un tranquillo venerdì sera e sullo schermo del vostro smartphone compare una notifica che annuncia l’arrivo di un’email di lavoro o un whatsapp. Non importa quanto si cerchi di resistere, la tentazione di leggerla è troppo forte: sarà urgente? Un errore fatale, perché anche se deciderete di rimandare la risposta, i vostri pensieri saranno ormai proiettati in cerca di soluzioni relative a quel tema di lavoro..

Lo smart working comporta anche questo: un team di lavoro che, dovendo gestire autonomamente il proprio tempo, finisce per comunicare a qualsiasi ora del giorno…o della notte.

Più volte è stato dimostrato come bilanciare vita lavorativa e privata sia fondamentale, tuttavia, molte persone fanno ancora fatica a trovare un equilibrio tra i due. Questo malessere potrebbe dipendere dal fatto che i dipendenti non riescono a “staccarsi” completamente dall’ambito lavorativo a fine giornata.

Il “diritto alla disconnessione” è quindi un aspetto che le aziende dovrebbero monitorare per avere un team più lucido e produttivo. Sono tanti (troppi?) ormai i canali di messaggistica (Chat, email,..) attraverso i quali un lavoratore rimane connesso ai suoi compiti, riducendo le fasi di recupero di energie mentali e fisiche.

Ecco quindi una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a ritrovare equilibrio e produttività:

Rispettare il tempo libero delle persone

Se un dipendente è in ferie, è importante che il suo tempo venga rispettato. Si consiglia di evitare di sommergere la sua casella di posta elettronica, o ancora peggio i canali di messaggistica (es. Whatsapp).

Anche se la persona stessa richiedesse di essere aggiornata, riducete al minimo le interazioni. Un’idea potrebbe essere inviare un unico update, contenente il riepilogo delle informazioni necessarie.

Il tempo libero è sacro per ognuno di noi e la sfera lavorativa non dovrebbe invaderlo.

Dare il buon esempio

Molti dipendenti si sentono obbligati a rispondere anche dopo il consueto orario di lavoro. Per evitare questa eventualità, è essenziale che i manager diano per primi il buon esempio, non utilizzando servizi come whatsapp per le comunicazioni aziendali e non inviando messaggi durante le ore serali.

In questo caso, una buona leadership contribuisce positivamente, in quanto, i dipendenti non smetteranno di rispondere se non riscontreranno lo stesso comportamento nei loro colleghi.

Usare la tecnologia per stabilire delle regole

Impostare delle fasce orarie in cui disattivare la sincronizzazione delle email e le notifiche oltre ad attivare la modalità out of office nei giorni in cui si è assenti sono alcuni metodi efficaci per gestire il problema.

Le ultime versioni dei software consentono, inoltre, di declinare automaticamente gli inviti ai meeting quando non siamo operativi. Visto i recenti sviluppi a riguardo in materia legislativa (es. Francia) probabilmente i software introdurranno nuove funzionalità che permettano di limitare i messaggi in arrivo al di fuori degli orari di lavoro.

Ma ciò che è più importante è distinguere i canali della vita privata da quelli lavorativi in modo da poter filtrare e gestire separatamente i 2 ambiti.

Gestire lo stream

Simon Sinek, autore inglese ed esperto di leadership, in molti dei suoi interventi suggerisce di estrarre il meno possibile il telefono dalla tasca.

Utilizzare lo smartphone mentre si sta parlando con qualcuno, manda un messaggio negativo alle persone intorno a noi. Il “disengagement” diventa quindi un aspetto tanto importante quanto l’engagement.

I grandi player della comunicazione Apple e Google stanno introducendo sistemi per monitorare il tempo e le interazioni su smartphone e tablet.

Concentrazione e creatività

Sono proprio i momenti in cui il nostro cervello non è costantemente concentrato su molteplici task e input visivi, quelli in cui riusciamo a vagare con la mente, migliorandone le capacità di problem solving.

Pertanto, la prossima volta che partecipate a un meeting (ricreativo o professionale), cercate di non utilizzare il cellulare, in favore di una conversazione con un vostro collega.

Più che un diritto

Riuscire a disconnettersi rappresenta quindi una sana necessità, oltre che un diritto. Continuare a inviare e ricevere messaggi anche fuori dall’orario di lavoro, infatti, provoca uno stress cronico che si ripercuote sui tassi di assenteismo e di turnover, finendo inevitabilmente per peggiorare le performance aziendali.

Email e messaggi whatsapp fuori dall’ufficio: è obbligatorio leggerli e rispondere quando si è a casa nel riposo dal lavoro? Esiste un dovere di essere reperibile?

Mentre fa discutere la legge appena approvata in Francia – ed in vigore da quest’anno – che riconosce, ai lavoratori dipendenti, il diritto di non leggere email e messaggi sul telefonino inviati dal capo fuori dall’orario di lavoro, in Italia il diritto a “staccare la spina” non è stato ancora formalizzato in una legge apposita. Anche se esiste un disegno di legge sullo smart working che dovrebbe contenere il cosiddetto «diritto alla disconnessione», in verità, il principio dell’intoccabilità del riposo è già formalizzato nella Costituzione e, a ben vedere, non ci sarebbe neanche bisogno di una ulteriore norma di legge a sottolineare l’assenza di alcun obbligo di reperibilità fuori dall’orario di lavoro.

In altre parole, nel nostro Paese, le garanzie in favore del dipendente godono di una soglia di tutela già abbastanza elevata per dover ulteriormente formalizzare il divieto, nei confronti del datore di lavoro, di imporre, al dipendente, la lettura di messaggini ed email anche quando è ormai a casa o al parco giochi coi figli.

Basta email fuori dall’ufficio

Il dipendente italiano ha il diritto di non leggere email e messaggi fuori dall’orario di lavoro. In realtà, salvo si tratti di dirigente, il dipendente non è neanche tenuto a rispondere al telefono, benché si tratti di utenza aziendale. Resta fermo che ogni contratto collettivo può prevedere degli obblighi di reperibilità per determinate categorie di lavoratori. Questo principio si ricava dalle norme che regolano l’orario di lavoro e il diritto al riposo giornaliero e settimanale, norme che non prevedono alcun dovere del lavoratore al di fuori dell’ufficio.

Il legislatore, tuttavia, si è reso conto che, al di là di quello che si intuisce (pure abbastanza chiaramente) dai principi generali dell’ordinamento, il fatto che un dipendente non risponda a sms, messaggini su whatsapp, email e telefonate può essere considerato un “comportamento concludente”, ossia determinato proprio dall’esplicita volontà di “non essere seccato”. Il che potrebbe generare dissapori e contrasti con il datore di lavoro. Questo costringe, di fatto, il lavoratore a rispondere o quantomeno a leggere le comunicazioni anche fuori dall’ufficio, magari per verificare se vi sono istruzioni particolari per il successivo giorno di lavoro. Con la conseguenza che questi non stacca mai la spina.

Cosa dicono i contratti collettivi?

Cominciamo dai contratti di secondo livello. Nell’accordo quadro globale su diritti umani e diritti fondamentali del lavoro, UniCredit ha stabilito che le comunicazioni aziendali, come telefonate, chat o email e le riunioni di orientamento commerciale devono essere effettuate nel rispetto delle norme sull’orario di lavoro previste dal contratto nazionale. Findomestic, nell’ultimo accordo raggiunto con i sindacati, ha stabilito che «al di fuori dell’orario di lavoro, strettamente correlato alla mansione e alla struttura di appartenenza, viene riconosciuto il diritto alla disconnessione, ossia la possibilità dei lavoratori di non rispondere alle email e alle telefonate al di fuori del suddetto orario». Nella policy di Cattolica Assicurazioni, siglata anche dai sindacati, si va oltre e si danno anche orari precisi: «Anche nella modalità smart working il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previsti dalla legge e, in particolare, ad effettuare almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore e almeno 24 ore di riposo consecutive ogni 7 giorni e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. A tal fine, non è di regola previsto né richiesto lo svolgimento di attività lavorativa nella fascia compresa tra le 18.30 e le 7.45 né durante gli interi giorni di sabato e festivi». Questi momenti entrano nel cosiddetto periodo di disconnessione in cui «non è richiesto al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e agli s–ms aziendali, l’accesso e la connessione al sistema informativo aziendale. Durante il periodo di riposo e disconnessione il dipendente potrà disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa».



I contratti nazionali

Se nei contratti aziendali si trova ampia traccia del diritto alla disconnessione, dopo che l’argomento è stato affrontato e normato dal contratto della scuola, in questa tornata contrattuale, anche nel privato, ne sentiremo parlare molto. Prendiamo le due piattaforme rivendicative per il rinnovo del contratto nazionale che in questi giorni sono oggetto delle assemblee dei lavoratori: quella dei bancari e quella degli alimentaristi.