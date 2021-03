DIMMI TRISTEZZA SENZA DIRE TRISTEZZA. Il post di Natale De Gregiorio dopo la chiusura della piazza della Marinella a Sant’Agnello

Oggi, invece, sappiamo già cosa si prova, ne siamo #consapevoli . Non c’è quella sensazione di eccitazione mista a paura che provoca una novità, non c’è l’adrenalina dei cambiamenti repentini, ora dopo ora, giorno dopo giorno. C’è meno #speranza , ed è assurdo, perché avere un #vaccino in così poco tempo è una fortuna senza precedenti. Non lo capiamo. Oggi sappiamo che si prova, ma non è un sapere razionale. Continua a prevalere l’irrazionalità, non siamo meno disperati e attoniti di quando tutto questo è iniziato. #Tristezza e paura continuano ad accumularsi, facendo danni che pagheremo per tanti anni ancora. La #gioia di vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, nuovi stimoli. Non esiste gioia più grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, ed è una regola che vale per tutti noi, chi più e chi meno. Oggi tutto è più piatto, stagnante, e di volta in volta spostiamo più in alto l’asticella da saltare per tornare alla normalità.