Diego Armando Maradona junior diventa argentino. La cerimonia si è tenuta oggi presso il consolato argentino a Roma, con il ministro degli Esteri Felipe Solà collegato in diretta da Buenos Aires, l’ambasciatore in Italia Roberto Carles e la console Ana Tito. “Ho sempre voluto essere argentino, ma mi avevano detto che era complicato – ha spiegato il figlio del Pibe de Oro -. Sono napoletano, sono nato a Napoli, ho vissuto 33 anni a Napoli e questo non me lo toglierà nessuno. Però l’Argentina l’ho sempre avuta dentro. Sono sempre stato un argentino in Italia. Se mi sono sempre sentito argentino è anche per quello che papà ci ha trasmesso. Papà è sempre stato molto presente nella storia politica argentina. E se io accetto dal governo un incarico del genere per essere il testimonial di una iniziativa così importante è prima di tutto perchè il governo attuale sposa quello che io penso, ma anche per proseguire quello che papà aveva fatto nel 2010”.