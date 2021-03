Derby Milan-Inter tra assembramenti e pestaggio. Sanzionati i primi tifosi

Il derby Milan-Inter del 21 febbraio aveva fatto scalpore per gli assembramenti nel pre-partita davanti allo stadio San Siro, da parte di tifosi di entrambe le compagini. La Polizia di Stato di Milano, grazie alla visione di immagini e video, ha identificato e sanzionato i primi supporters che non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia. Si tratterebbe, al momento, di una ventina di persone. La Digos sta eseguendo anche delle perquisizioni nei confronti di 5 tifosi interisti indagati per le lesioni causate a un giovane supporter milanista. Attraverso un video diventato virale e realizzato da un residente della zona, infatti, si evince che un gruppo di nerazzurri avrebbe aggredito con calci e pugni il povero malcapitato .