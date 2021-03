Depuratore Maiori, Bilotti (M5S): No allo scempio ambientale

Nell’interrogazione, la parlamentare salernitana evidenzia che la Provincia di Salerno, l’8 gennaio scorso, ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dell’impianto di depurazione di Maiori, superiore a 15 milioni di euro. Un’opera che, per la sua portata, sta destando preoccupazioni e allarme da parte di associazioni e imprenditori non soltanto a Maiori ma in tutta la Costa d’Amalfi. Il progetto del depuratore, la cui realizzazione è prevista nell’area Demanio di Maiori, è al servizio di un bacino di utenza esteso per decine di chilometri, che ingloba altri cinque comuni: Ravello, Scala, Atrani, Minori e Tramonti. A Maiori, nel centro storico, saranno concentrati tutti gli impianti di adduzione provenienti dagli altri centri della Costiera, al corso Reginna tubi di mandata e centrale idroelettrica, presso l’Hotel Splendid camera di sollevamento, in condotta sottomarina sfioro “troppo pieno” in caso di emergenza.