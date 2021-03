Denuncia di carenza di autombulanze del vice presidente della associazione Croce di Santa Andrea di Amalfi

In costiera amalfitana la campagna di vaccinazione sta proseguendo al presidio di Castiglione e a Maiori al centro anziani. ll prossimo fine settimana gli ultraottantenni riceveranno la seconda dose poi bisogna programmare per le altre fasce d’età come annunciato sindaco di Ravello Salvatore di Martino. Da oggi intanto è possibile registrarsi anche per gli ultra settantenni.

Ma qualcosa non funziona come dovrebbe evidentemente se con un post su Facebook il vice presidente della associazione ” Croce di Santa Andrea “di Amalfi Andrea Villaricca denuncia una carenza di autombulanze.

In servizio al 118 di Amalfi riscontra una situazione allarmante. Le chiamate sono solo per pazienti Covid ma l’autombulanza disponibile a Maiori è risultata impegnata a Cava dei Tirreni in quanto nell’agro nocerino erano tutte impegnate.

Ovviamente come sottolineato nel post il servizio e le autombulanze devono intervenire anche per situazioni d’emergenza non solo per i malati di Covid come ad esempio un infarto, un ictus un incidente.

La situazione quindi non può che destare preoccupazione e sconcerto. Le persone che hanno un infarto e non solo devono essere tempestivamente soccorse. Il tempo fa la differenza e può salvare una vita.

Non si possono quindi tollerare, conclude Villaricca i negazionisti del Covid che non si rendono conto della necessità di dover ripartire anche per l’economia.