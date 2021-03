Decreto sostegno 2021: 32 miliardi per le attività danneggiate dalla pandemia? Venerdì la decisione

Il Consiglio dei ministri del prossimo venerdì 19 marzo si prepara a varare il nuovo Decreto sostegno 2021 pronto a liberare gli indennizzi per le attività devastate dalla seconda e terza ondata di covid-19 che ha costretto ad ulteriori chiusure. Dopo il via libera, il provvedimento da 32 miliardi di nuovo extra-deficit, sarà annunciato in una conferenza stampa a Palazzo Chigi presieduta anche dal Premier Mario Draghi.

Intanto la riunione di maggioranza per fare il punto sul decreto al momento non risulta ancora convocata. Il provvedimento sarebbe comunque stato oggetto di confronto, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il premier e il ministro dell’Economia, Daniele Franco.