Decessi Covid-19: il 16% a causa di malattie oncologiche. Quando i vaccini?

Dei centomila morti per Covid in Italia circa il 16% sono persone con una storia di tumore. E’ quanto afferma la Rete Oncologica Pazienti Italia (Ropi). Di fronte all’inizio della terza ondata – spiega la Rete in un comunicato – questi pazienti, se colpiti dal virus, rischiano di più a livello di complicanze gravi e ospedalizzazione. Per questo sono state inseriti, secondo le raccomandazioni ministeriali, tra le categorie da vaccinare con priorità nella seconda fase del piano vaccinale.

Vaccini pazienti fragili: quando i malati oncologici?

Tra i pazienti fragili, sulla base delle ultime indicazioni per la somministrazione del vaccino anti covid-19, rientrano anche i malati di cancro. Nello specifico, «i pazienti con malattia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione, i pazienti oncologici e oncoematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure e i loro conviventi». Tutti, indipendentemente dall’organo colpito dalla malattia. Più i genitori – i tutori o gli affidatari – dei pazienti con un tumore pediatrico.