De Laurentiis non cede il Bari calcio

Luigi De Laurentiis da poco ha compiuto 42 anni. Il presidente del Bari, figlio di Aurelio, capace di fare grande il Napoli negli ultimi anni, è nato a Roma il 5 marzo 1979.

È al timone del Bari dal 31 luglio 2018, dopo il fallimento. Nel corso della sua presidenza una promozione dalla Serie D alla Serie C, al primo tentativo, e una finale playoff per andare in Serie B persa contro la Reggiana.

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra e al tecnico Massimo Carrera in un momento molto complicato della stagione fra risultati che non arrivano e voci di cessione della società. Il numero uno, come si legge sul sito del club pugliese, è arrivato in ritiro questa mattina intrattenendosi a lungo con Carrera e il suo staff e mangiando con il gruppo per spronarlo a dare il massimo da qui alla fine e non lasciare nulla di intentato nella corsa alla Serie B