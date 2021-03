Dalle scuole medie alle qualificazioni agli europei di pallavolo: in bocca al lupo a Germano Latella e a Giacomo Russo della Volley Meta

Parte ufficialmente oggi il Torneo Wevza Under 17 maschile, in programma a Vibo Valentia (VV) fino al 4 aprile. Questa importante manifestazione metterà in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria che si svolgeranno in Albania dal 10 al 17 luglio 2021. Oltre all’Italia parteciperanno alla competizione Francia, Belgio, Olanda, Portogallo, Germania e Spagna. E proprio quest’ultima è l’avversaria che oggi affronterà l’Italia. Successivamente, poi, gli azzurri si scontreranno con la Germania e il Portogallo. Molto positivo il tecnico tecnico Monica Cresta che alla vigilia ha affermato: « Ho delle buone sensazioni generali, arriviamo a questo Torneo Wevza dopo un periodo abbastanza breve di lavoro. Il gruppo squadra è un cantiere aperto che ogni giorno migliora, sono soddisfatta dei loro progressi in questa fase. Abbiamo concluso il periodo di preparazione, svolto qui in Calabria e abbiamo avuto modo di testare diverse soluzioni di gioco. Complessivamente la squadra ha lavorato bene in quest’ultima settimana, qualche elemento però purtroppo ha dovuto recuperare da piccoli infortuni precedenti e non ha potuto svolgere tutti gli allenamenti ». La vera novità, però, è la convocazione di due ragazzi della Volley Meta, Germano Latella e Giacomo Russo. I due pallavolisti hanno iniziato a giocare insieme alle scuole medie ed ora, a distanza di 6 anni si troveranno sempre insieme ad impegnarsi per la qualificazione agli europei della Nazionale Italiana.