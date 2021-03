Dal palco di Sanremo ai campi di calcio. Vediamo per quali squadre tifano i cantanti

Quest’anno a Sanremo, la prima partita giocatasi sul palco è stato il derby tra le squadre milanesi. La conduzione del programma, infatti, è stata assegnata ad Amadeus e Fiorello, enrambi interisti, con la collaborazione del milanista Ibrahimovic! Finisce dunque 2-1 per l’Inter per quanto riguarda i presentatori: un risultato scontato perché si sapeva già dall’inizio. Ma vediamo a conclusione delle cinque giornate del Festival quale è stata la classifica finale che riguarda i cantanti. Al primo posto vincono i Maneskin che custodiscono anche loro un derby interno: Roma per Damiano e Lazio per Thomas ma che finisce in parità. Al secondo posto troviamo Francesca Michielin/Fedez con la cantante sfegatata juventina e Fedez disinteressato all’argomento. Subito dopo c’è Ermal Meta che un paio di giorni fa ha dichiarato che preferirebbe lo scudetto al Napoli piuttosto che vincere il Festival di Sanremo. Beh, il Festival non l’ha vinto e per lo scudetto al Napoli dovrà aspettare tempi migliori! Una bella dichiarazione d’amore, però, per la sua squadra del cuore quasi come la sua canzone. Al quarto posto ci sono i siciliani Colapesce/Dimartino dei quali, però, non ci è pervenuta la fede calcistica. A seguire un Irama che è semplicemente un simpatizzante rossonero. Ma del Milan c’è anche la super supporter Malika Ayane arrivata quindicesima. Una flebile rappresentanza del Toro, invece, la troviamo nella persona di Willie Peyote che aveva dichiarato: “Per la salvezza del Torino accetterei anche la squalifica da Sanremo”. Il cantante non è stato squalificato e speriamo che il Torino si salvi lo stesso! Di cantanti tifosi ci sono anche Francesco Renga, Gio Evan ed Aiello dichiaratamente interisti ed arrivati rispettivamente al 22esimo, al 23esimo e al 25esimo posto. Tra i fans bianconeri, insieme alla Michielin ci sono Orietta Berti e Bugo, nona e 24esimo nella classifica sanremese, mentre la bella Noemi, 14esima, e Max Gazzè 24 esimo. appartengono alla squadra giallorossa della capitale. Infine una piccola rappresentanza dei team minori è data da Madame, arrivata ottava e tifosa del Vicenza, Davide Toffolo, dodicesimo e fan del Pordenone e Ghemon, 21esimo con il cuore biancoverde dell’Avellino!