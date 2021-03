Da Positano a Sorrento: le colombe di Giosuè Castellano arrivano anche al Mag Caffè. Arrivano a Sorrento, nel bar situato in Via degli Aranci, le colombe Buca di Bacco, per noi tra le migliori al mondo così come i panettoni che portano la stessa firma.

Le colombe di Giosuè Castellano si trovano anche a Positano nel panoramico Bar Paradise di Elio Rispoli, sulla spiaggia Grande, e ovviamente nel bar “Bucca di Bacco”, che ora è chiuso. Nell’ormai celeberrimo laboratorio artigianale della splendida Positano, il maestro chef Giosuè sta dando da anni prova di grandissima versatilità e capacità: originario di Moiano, frazione di Vico Equense, Castellano ha deliziato i palati dei visitatori con i più classici dolci della tradizione campana, dai torroni dei morti, alle zeppole, fino ad arrivare ai roccocò, il tutto preparato con grande attenzione e maestria ed è diventato una vera e propria icona tra i pasticceri della Costiera.