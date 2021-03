Da Amalfi a Scala: la Costiera celebra la Giornata nazionale dedicata alle vittime di Covid

Oggi 18 marzo è la Giornata nazionale dedicata alle vittime di Covid e anche i Comuni della Costiera amalfitana hanno deciso di rendere omaggio alle vittime con le bandiere a mezz’asta. Ecco i post dei sindaci.

“Bandiera a mezz’asta a Palazzo San Benedetto ad Amalfi per la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. Oggi il Consiglio Comunale osserverà un minuto di silenzio in ricordo di chi ha perso la vita in questi 12 lunghi mesi, con un pensiero rivolto a chi continua a lottare in prima linea”, ha dichiarato Daniele Milano, sindaco di Amalfi.

“Il Comune di Scala celebra la prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Accogliendo l’invito dell’ Anci, il Sindaco Luigi Mansi ha indossato la fascia tricolore, per osservare un minuto di silenzio al cospetto delle bandiere esposte a mezz’asta. Il Senato ha approvato la legge che istituisce la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid che si celebrerà ogni 18 marzo. Il 18 marzo 2020, rimarrà scolpito tristemente nella nostra memoria, un anno fa a Bergamo, i mezzi dell’esercito portarono via centinaia di bare con le vittime del Covid-19, destinate alla cremazione fuori città. Un’ immagine rimasta il simbolo doloroso di questa tragedia”, ha aggiunto Luigi Mansi, sindaco di Scala.

“Oggi si celebra la Giornata nazionale delle vittime del COVID-19. La ricorrenza è stata fissata al 18 marzo, perché esattamente un anno fa, a Bergamo, il corteo dei mezzi militari che trasportavano le salme divenne il simbolo del lutto nazionale. Alle 11 in punto il premier Draghi deporrà una corona d’alloro, in diretta tv nazionale, davanti al cimitero di Bergamo. In tutta Italia le bandiere saranno a mezz’asta e si osserverà un minuto di silenzio. Anche a Tramonti abbiamo avuto vittime del COVID, ben quattro, e vogliamo ribadire la nostra vicinanza alle loro famiglie”, ha espresso Domenico Amatruda, sindaco di Tramonti.