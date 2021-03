Crostata con marmellata: ecco cosa serve per realizzarla!

Buongiorno, oggi vi presento una ricetta semplice e gustosa, che non richiede troppi ingrediente, e che la maggior parte di voi avrà già in casa. Ecco di cosa abbiamo bisogno per preparare una buonissima crostata!

1 uovo

1 tuorlo

120 gr di burro

120 gr di zucchero

250 gr di farina

Marmellata a piacere

In una ciotola mettete il burro ben freddo tagliato a dadini assieme allo zucchero e alla farina e amalgamate gli ingredienti con la punta delle dita per non riscaldare troppo il burro. Quando avrete ottenuto un composto sabbioso aggiungete l’uova integro e il tuorlo e continuate a mescolare. Formate un panetto uniforme, avvolgetelo nella pellicola trasparente in un recipiente e mettete in frigorifero a riposare per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo stendete con il matterello la frolla del diametro del vostro stampo da crostata. Bucherellate la superficie con una forchetta e stendete la marmellata. Con la frolla avanzata procedete al decoro. Stendete l’impasto dello spessore di circa 3 mm e con un tagliapasta tagliate delle strisce regolari larghe circa 2 cm. Per prima cosa adagiate le strisce di pasta in verticale, disponendole in modo equidistante. Una volta adagiate tutte le strisce, alzate le strisce dispari e posizionate la prima striscia orizzontale. Distendete nuovamente le strisce che avevate alzato e elevate ora le strisce pari e posizionate la seconda striscia. Distendete nuovamente le strisce che avevate alzato precedentemente e proseguite così fino a decorare tutta la superficie della crostata.

Eliminate la pasta in eccesso con un tagliapasta o aiutandovi con il bordo dello stampo da crostata. Infornate a 180 gradi per circa 25 minuti. Et voilà! Buon appetito!

Serena Persico