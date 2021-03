Crescono i contagi anche nel salernitano: paura per focolaio a Cava de’ Tirreni

Proseguono senza sosta i contagi nel salernitano, così come nel resto della Campania e dell’Italia. Il capoluogo ormai registra la media di 50 contagi al giorno, ovvero 1500 in un mese. Numeri affatto rassicuranti, che costringeranno un intero Paese al lockdown in vista di Pasqua, nella speranza di un’estate migliore.

Circa il 10% della popolazione. Ma gira ancora peggio in termini di proporzioni nell’agro nocerino sarnese mentre si registra un focolaio a Cava (35 casi nelle ultime 24ore). Pagani conta 30 positivi, mentre Nocera Inferiore ripota 16. Si placa l’onda Covid a Scafati ferma a 13 contagi cosi come Sarno.