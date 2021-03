Crash di Whatsapp, Instagram e Facebook: cosa è successo. Un blackout ha reso inaccessibili le app WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger venerdì poco dopo le 17.30 GMT per meno di un’ora, prima di un graduale ritorno alla normalità. “Gli utenti hanno avuto difficoltà ad accedere a determinati servizi di Facebook a causa di un problema tecnico”, ha confermato un portavoce del gruppo, che supervisiona le tre applicazioni.”Abbiamo risolto il problema per tutti e ci scusiamo per il disagio”, ha aggiunto. I guasti sono stati rapidamente segnalati sul sito specializzato Downdetector. Prima di tornare online, un banner visualizzato sull’applicazione Instagram diceva: “Impossibile aggiornare il feed”.Gli utenti di WhatsApp non sono stati temporaneamente in grado di accedere e chiamare o inviare messaggi ai loro corrispondenti. Poco dopo le 18:00 GMT, tuttavia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, diversi utenti hanno segnalato sui social network che potevano già utilizzare il sistema di messaggistica.