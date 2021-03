Covid Map Penisola Sorrentina. 5 positivi e 11 guariti, rimangono 365. A Vico Equense 127, Capri pochi casi

A Vico Equense nuova forte impennata dei contagi, ma, per fortuna, cresce anche il numero dei pazienti guariti. Il Centro operativo comunale comunica quarantasei nuove positività nel periodo che va dalle ore 22 di venerdì 12 marzo e fino alla stessa ora di ieri, martedì 16 marzo 2021. Allo stesso tempo si rilevano anche trentotto guarigioni dal virus. Pertanto il totale dei positivi raggiunge ora quota 127. In meno di un mese, quindi, a Vico Equense si è passati da venti a centoventisette positivi.

Intanto si punta ad incrementare le vaccinazioni quotidiane in costiera. “Oggi – fa sapere il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani – incontro al Comune di Sorrento per aumentare il numero giornaliero di vaccinati, estendendo a regime anche al pomeriggio le somministrazioni nel centro di Villa Fondi. Presenti i sindaci, la direttrice del Distretto Sanitario. dottoressa Grazia Fornisano, i rappresentanti dei medici di base e dei farmacisti, il comandante della polizia municipale di Piano di Sorrento. Si sta facendo un grande sforzo organizzativo per implementare le vaccinazioni e rendere il territorio Covid free il prima possibile”