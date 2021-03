Covid map Costiera: Atrani diventa covid-free. 14 guariti a Tramonti. Il totale scende a 234

“Comunichiamo oggi, con gioia, la guarigione dell’unico cittadino che nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid -19. Attualmente sul territorio comunale di Atrani non si registrano casi di Coronavirus. Continuiamo ad appellarci al buonsenso degli atranesi a continuare ad adottare tutte le norme di igiene che ormsi ci accompagnano da un anno. Ora non é il momento di abbassare la guardia!”, ha scritto il sindaco di Atrani Luciano De Rosa Laderchi.

“Buonasera a voi. Dopo aver ricevuto gli esiti dei tamponi di richiamo possiamo annunciarvi che oggi abbiamo 14 guariti. Nei prossimi giorni saranno effettuati i tamponi ai contatti dei positivi registrati negli ultimi giorni, che adesso attendono in quarantena. Pertanto, il totale dei positivi sul territorio scende a 9. Vogliamo ribadire che chi convive con un positivo, pur essendo negativo, deve rimanere a casa. L’invito a limitare le uscite è esteso a tutta la cittadinanza: i contagi sono in rialzo in tutta Italia anche a causa delle varianti inglese e brasiliana, più aggressive e contagiose. Nonostante il cospicuo numero di negativizzazioni, non dobbiamo abbassare la guardia”, ha segnalato Domenico Amatruda, sindaco di Tramonti.