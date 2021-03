Covid Map Costiera amalfitana, 23 nuovi casi. Positano e Ravello altri 7, Maiori a 41 e Agerola a 76. Continuano gli aggiornamenti , questo è l’ultimo completo alle 23 , come ogni sera puntualmente riporta Positanonews. La sera riportiamo i bollettini ufficiali dei comuni, come pubblicati dai Coc sulle pagine istituzionali o sui profili dei sindaci. Le variazioni sono continue purtroppo a Positano dalla guarigione dell’unica contagiata , fino a ieri, quindi in mattinata non c’era notizia ufficiale di altri contagiati ma solo, di prima mano, della guarigione dell’unica contagiata, poi nell’arco della giornata sono emersi altri sette contagiati . Il Comune di Positano pubblica un solo report a giorno di sera. A Ravello i dati sono cambiati tre volte ufficialmente, nell’arco della giornata nel complesso sono emersi altri 7 contagiati. Maiori altri 3 e a Minori altri 4. Ma domani potrebbero emergerne anche altri . Sarebbe il caso di pubblicare anche il report dei vaccinati e il numero dei tamponi fatti per avere un quadro maggiormente chiaro della situazione. Preoccupa la situazione di Agerola, la Svizzera della Campania anche se non fa parte della provincia di Salerno, ma di Napoli, è molto seguita dal nostro giornale che aveva anticipato l’esistenza di possibili focolai , notizie ufficiali mai confermate, ma, almeno per quanto riguarda la diffusione della pandemia , ora i dati ufficiali ci danno, purtroppo, ragione. Dal punto di vista metodologico della nostra comunicazione a conclusione della serata raccogliamo i report ufficiali dei singoli comuni e poi li aggreghiamo, sempre sulla base dei dati ufficialmente comunicati, per dare un quadro della situazione. Il dato confortante è che nessun comune supera l’1 per cento dei contagi attivi sul territorio. Ma la pandemia non è stata superata ed i tamponi, con le misure di contenimento, al momento sono l’unica strada .