Covid, l’ordinanza di Speranza: Sardegna e Molise in arancione, Campania resta rossa

La Campania resta zona rossa. Viene infatti prorogata l’ordinanza in scadenza: il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato ieri in serata sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo. Passano in area arancione le regioni Sardegna e Molise.

Secondo la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, Campania e Veneto sono le due regioni italiane con “molteplici segnali di allerta” sul versante della resistenza alla pandemia. In Campania nella settimana monitorata è stato registrato un indice Rt di 1,65 (tra 1,59 ed 1,72) con la classificazione di rischio ‘alta’ con “molteplici allerte di resilienza”. E’ necessario continuare a mantenere “rigorose misure di mitigazione nazionali”, alla luce dell’ “elevata incidenza, l’aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri”.