Covid in Costiera amalfitana oggi 10 guariti a Maiori, 2 contagi a Praiano e un morto a Cetara. Scala ed Atrani sono a zero contagi al coronavirus Covid – 19, mentre il comune di Amalfi è quello in Costiera amalfitana con meno positivi, dopo Scala ed Atrani, con soli tre contagiati. Vietri sul mare ha il maggior numero di contagi per la Costiera amalfitana in provincia di Salerno, se andiamo in provincia di Napoli con Agerola che aggreghiamo in questa tabella invece abbiamo ben 110 contagi. Agerola ha con l’1,43 % la peggior precentuale di positivi per abitanti seguita da Praiano con 0,99 %.